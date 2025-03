Die USA festigten ihre Position auf dem 1. Platz mit einem Anteil von 59 % an den Gesamtexporten Perus, berichtet Agraria.pe. Dieses Land importierte 1.645 Tonnen peruanische Artischocken im Wert von 3,97 Millionen USD. Die Artischockenexporte von Peru erreichten in dem ersten Monat des Jahres 2025 2.906 Tonnen im Wert von 6,78 Millionen USD, was einer Steigerung von 12 % in der Menge, aber...

Den vollständigen Artikel lesen ...