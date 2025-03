Der US Dollar Index steigt in Richtung 104,00, unterstützt von 2- und 10-jährigen Staatsanleihen mit Renditen von 3,96% bzw. 4,29% - Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA für die Woche bis zum 7. März lagen bei 220.000 und übertrafen die Prognose von 225.000 - Präsident Trump drohte mit einem Zoll von 200% auf alle europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...