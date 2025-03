EUR/JPY steigt am Freitag in der frühen europäischen Sitzung auf fast 161,10 und verzeichnet einen Anstieg von 0,45 % im Tagesverlauf. - Die positive Sicht auf das Währungspaar bleibt oberhalb des wichtigen 100-Perioden-EMA mit dem bullishen RSI-Indikator bestehen. - Der unmittelbare Widerstand liegt in der Nähe von 162,35; die wichtige Unterstützung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...