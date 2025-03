Der Spezialist für Herzklappen verbucht beeindruckende Quartalsgewinne, investiert in europäische Produktion und verkauft seine Critical-Care-Sparte für 4,2 Milliarden Dollar.

Edwards Lifesciences, ein führendes Unternehmen im Bereich Herzklappentherapien und kritisches Pflegemonitoring, verzeichnet bedeutende Fortschritte in der Medizintechnikbranche. Die Aktie schloss gestern bei 62,63 € und liegt damit rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 88,56 €, das Ende März 2024 erreicht wurde.

Überzeugende Finanzergebnisse

Im vierten Quartal meldete Edwards Lifesciences starke Verkaufszahlen im Segment der kathetergestützten Aortenklappenersatz-Therapien (TAVR). Mit einem Umsatz von 1,04 Milliarden Dollar wurde ein Wachstum von 6% im Jahresvergleich erzielt, was die Prognosen übertraf. Der bereinigte Gewinn des Unternehmens lag bei 59 Cent pro Aktie bei einem Gesamtumsatz von 1,39 Milliarden Dollar - beide Werte übertrafen die Analystenerwartungen. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert Edwards einen Gewinn zwischen 2,40 und 2,50 Dollar pro Aktie bei einem Umsatzwachstum von 8-10%.

Kursentwicklung nach Veröffentlichung der Quartalszahlen

Nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse verzeichnete die Edwards Lifesciences-Aktie einen deutlichen Anstieg von 6,9% und schloss bei 75,82 Dollar. Dieser Zuwachs erfolgte in einem herausfordernden Marktumfeld, in dem der S&P 500 Index um 0,3% und der Dow Jones Industrial Average um 0,5% fielen. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen allerdings einen Rückgang von mehr als 14% hinnehmen müssen, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens widerspiegelt.

Strategische Expansion in Europa

Edwards Lifesciences erweitert seine Produktionskapazitäten mit dem Bau einer Herzklappenproduktionsanlage in Moncada, Valencia. Die Anlage, deren Inbetriebnahme für 2027 geplant ist, stellt eine Investition von über 300 Millionen Euro dar und soll etwa 1.700 direkte sowie 8.600 indirekte Arbeitsplätze schaffen. Der Standort wurde aufgrund seiner qualifizierten Arbeitskräfte und günstigen logistischen Bedingungen gewählt.

Veräußerung des Critical-Care-Segments

Mitte 2024 kündigte BD Pläne zur Übernahme der Critical-Care-Produktgruppe von Edwards Lifesciences für 4,2 Milliarden Dollar in bar an. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, BDs intelligente, vernetzte Pflegelösungen zu verbessern und das Unternehmen als führenden Anbieter fortschrittlicher Überwachungstechnologie zu positionieren.

Ausblick für die Zukunft

Edwards Lifesciences demonstriert weiterhin Wachstum durch strategische Produktangebote, Expansion in neue Märkte und bedeutende Unternehmenstransaktionen. Diese Entwicklungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens, Herzklappentherapien und Lösungen für die kritische Pflege weltweit voranzutreiben, was trotz des aktuellen Kursrückgangs von über 11% seit Jahresbeginn auf langfristiges Potenzial hindeutet.

