Am Donnerstagabend hat Mercedes-Benz in Rom seinen neuen Hoffnungsträger, den CLA, präsentiert. Der neue CLA ist das erste Fahrzeug, das vollständig über das unternehmenseigene, KI-gestützte Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) funktioniert. Er soll das neue Einsteigermodell sein und insbesondere Kunden in China zurückgewinnen. Im Fokus stehen bei Mercedes-Benz aber derzeit auch die Entwicklungen im Zollbereich.Mercedes verspricht mit den neuen CLA mehr Platz, mehr optische Raffinesse, mehr Komfort, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...