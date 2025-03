Das britische BIP ist im Januar um 0,1% MoM gesunken und hat die Schätzungen bei weitem verfehlt - GBP/USD fällt nach den britischen Wirtschaftsdaten in Richtung 1,2900 - Die britische Wirtschaft schrumpfte im Januar, wobei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei -0,1% lag, nachdem es im Dezember um 0,4% gestiegen war, so die neuesten Daten, die am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...