Die Lage an den Aktienmärkten bleibt schwierig. Der DAX kam gestern den ganzen Tag nicht richtig in die Gänge. Heute muss er mit gemischten Vorgaben aus Übersee zurechtkommen. Die Wall Street schwächelt. In Asien drehen die Börsen dagegen auf. Bei den Einzelwerten geht es heute um Mercedes-Benz, BMW, ...