Letzte Prognose wird wohl übertroffen

Die ABO Energy GmbH & Co KGaA rechnet für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernjahresüberschuss von über 25 Mio. Euro. Derzeit deute sich nach Angaben des Unternehmens ein Ergebnis von 25,6 Mio. Euro an, wobei diese Zahl noch nicht final ist. Am 24. November 2024 hatte ABO Energy in einer Ad-hoc-Mitteilung prognostiziert, dass sich der Jahresüberschuss nach aktuellem Planungsstand in einer Spanne von 20 bis 25 Mio. Euro bewegen werde. Zuvor war eine Bandbreite von 25 bis 31 Mio. Euro angesetzt worden, die im November 2024 jedoch korrigiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...