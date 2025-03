Anzeige / Werbung

Nach einer monatelangen Rallye erleben Anleger derzeit eine ernüchternde Korrektur. Die Aktie befindet sich in einem klaren Abwärtstrend, und die entscheidende Frage ist: Wo könnte sich eine Stabilisierung abzeichnen? Technische Marken spielen jetzt eine zentrale Rolle. Die Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067) notiert aktuell bei 193,89 USD und verliert damit weiter an Boden. Besonders kritisch ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...