US-Präsident Donald Trump ist dabei, einen globalen Handelskrieg auszulösen. Seine Zölle gegen Handelspartner provozieren Gegenmaßnahmen und belasten damit den Welthandel und die Weltwirtschaft. Am Donnerstag kündigten Kanada und die EU Gegenzölle auf die Stahl- und Aluminiumzölle der USA an. Daraufhin drohte Trump mit Zöllen in Höhe von 200 Prozent auf alkoholische Getränke aus der EU, ...

