Das Hongkonger Konglomerat erfährt Kurseinbruch nach Missbilligung des Hafengeschäftsverkaufs an ein US-Konsortium, während Fitch dennoch positive Prognosen stellt.

Die Aktie des Hongkonger Konglomerats CK Hutchison erlebte am Freitag einen dramatischen Einbruch an der Börse. Mit einem Kursverlust von rund 5,5 Prozent zählte das Papier zu den größten Verlierern im Hongkonger Handelsmarkt. Hintergrund dieser negativen Entwicklung ist die heftige Kritik aus China an einem kürzlich vereinbarten Verkauf eines Großteils des globalen Hafengeschäfts des Unternehmens, das auf etwa 22,8 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, an ein von der US-Investmentfirma BlackRock geführtes Konsortium. Die chinesische Behörde für Hongkong und Macau veröffentlichte in der staatlichen Zeitung Ta Kung Pao einen Kommentar, der dem Unternehmen vorwirft, "das gesamte chinesische Volk zu verraten und zu verkaufen", nationale Interessen zu vernachlässigen und lediglich profitorientiert zu handeln. Besonders brisant: Zu den verkauften Vermögenswerten gehören auch strategisch wichtige Anlagen am Panamakanal, was die geopolitische Dimension des Deals unterstreicht. US-Präsident Trump hatte den Verkauf begrüßt und zuvor gefordert, die Wasserstraße aus dem, was er als chinesischen Besitz bezeichnet, zu entfernen. Der Kursrutsch deutet auf die komplexe geopolitische Lage hin, in der sich das von Milliardär Li Ka-shing gegründete Unternehmen befindet, das stets seine geschäftliche Unabhängigkeit von China betont hat.

Positive Aussichten trotz Turbulenzen

Trotz des aktuellen Kurssturzes gibt es auch positive Signale für die langfristige Entwicklung von CK Hutchison. Die Ratingagentur Fitch hat die Langzeit-Emittenten-Ausfallbewertung des Unternehmens von 'A-' unter positive Beobachtung gestellt. Diese Entscheidung folgt direkt auf die Ankündigung des Verkaufs des Hafengeschäfts, der das Kreditprofil des Unternehmens voraussichtlich verbessern wird. Nach Abschluss der Transaktion, die noch der Genehmigung durch Regulierungsbehörden und Aktionäre bedarf, erwartet Fitch eine deutliche Verbesserung des Finanzprofils von CK Hutchison, mit potenziellen Barerlösen von über 19 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wird mit seinen drei verbleibenden Hauptgeschäftsbereichen - Telekommunikation, Infrastruktur und Einzelhandel - weiterhin gut diversifiziert sein und könnte dadurch weniger anfällig für globale Wirtschafts- und Handelszyklen werden. Die geografische und segmentbezogene Diversifizierung sorgt für stabile Cashflows und untermauert das starke Geschäftsprofil des Konzerns. Zudem verfügt CK Hutchison über ein robustes Liquiditätsprofil und einen guten Zugang zu Kapitalmärkten sowie solide Bankbeziehungen, was die Ratings zusätzlich stützt.

