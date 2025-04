In der vergangenen Woche haben mit Tesla und Alphabet bereits zwei der sieben "Magnificent-Seven" Unternehmen ihre Quartalszahlen vorgelegt. In dieser Woche folgen am Mittwoch Meta Platforms und Microsoft und am Donnerstag mit Amazon und Apple vier weitere Werte. Die Tesla Aktie zog im Zuge der Quartalszahlen wieder an, während die Marktteilnehmer bei der Google Mutter Alphabet noch unentschlossen für die Einschätzung der weiteren Kursentwicklung reagierten und sich Käufe und Verkäufe im Rahmen ...

