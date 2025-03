NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Nutzfahrzeughersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie eine "robuste Jahresperformance" und einen soliden Ausblick. Eine Konzernmarge nahe 9 Prozent sei etwas höher als vom Konsens erwartet - vor allem im Nordamerika-Geschäft und im Busbereich./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 07:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DTR0CK8