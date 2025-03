Paris - Stellen Sie sich vor, Sie könnten an jedem Tisch Ihrer Kunden sitzen - nicht nur um zuzuhören, sondern um zu spüren, was unausgesprochen bleibt. Genau das ermöglicht die Voice-of-Customer-Methode (VoC). Sie verwandelt verstreute Meinungen, versteckte Frustrationen und zaghaft geäusserte Wünsche in eine klare Roadmap für Ihr Business. Moderne VoC-Tools kombinieren dabei Klickverhalten, Umfragen und Session-Aufzeichnungen, um ein Gesamtbild ...

