Berlin - Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind im Jahr 2024 laut Umweltbundesamt (UBA) um 3,4 Prozent auf 649 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gesunken.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte dazu am Freitag, dass Deutschland seine Klimaschutzlücke schließe und "auf Klimakurs" sei. Der Ausbau erneuerbarer Energien und der Emissionshandel seien entscheidend für den Rückgang klimaschädlicher Treibhausgase. Dennoch bestehe weiterhin Handlungsbedarf, insbesondere im Verkehrssektor und bei Gebäuden, so der Minister.Die gesetzlich erlaubte Jahresemissionsgesamtmenge von 693,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten wurde 2024 unterschritten. Laut UBA-Projektionen ist das Ziel, die Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu mindern, in greifbarer Nähe, sofern die klimapolitischen Instrumente konsequent umgesetzt werden. Allerdings drohe Deutschland, seine Ziele zur EU-Klimaschutzverordnung zu verfehlen, insbesondere wegen unzureichender Fortschritte im Verkehr und Immobiliensektor.Die Energiewirtschaft leistete 2024 einen überproportionalen Beitrag zur Emissionsminderung, vor allem durch den Anstieg erneuerbarer Energien. Im Gegensatz dazu blieb der Verkehrssektor weit hinter seinen Zielen zurück. UBA-Präsident Dirk Messner äußerte Besorgnis über die zurückhaltende Nachfrage nach Elektroautos. Auch im Gebäudesektor wurden die Emissionsvorgaben nicht eingehalten, trotz milder Witterung und Förderprogrammen. Die Industrie zeigte sich stabil, jedoch sei langfristig mehr Planungssicherheit nötig, um die Transformation zur Treibhausgasneutralität zu erreichen, so das Wirtschaftsministerium.