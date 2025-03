Circus SE hat die Ernennung von Kasper Rørsted in seinen Beirat bekannt gegeben. Rørsted, eine hochkarätige Führungskraft mit umfassender Erfahrung in der globalen Unternehmenstransformation, leitete zuvor Adidas (2016-2022) und Henkel (2008- 2016) als CEO und hatte leitende Positionen bei Hewlett-Packard, Compaq und Oracle inne. Es wird erwartet, dass seine strategische Expertise in den Bereichen Technologie und operative Exzellenz bei der globalen Expansion von Circus eine wichtige Rolle spielen wird. Die heutige Pressemitteilung markiert nach der Ernennung von Claus Holst-Gydesen zum Co-CEO im Februar die zweite hochkarätige Verstärkung für Circus. Die ersten signifikanten Umsätze, die für das zweite Halbjahr erwartet werden, sollten das Vertrauen in die Fähigkeit von Circus stärken, die globale Foodservice-Branche zu revolutionieren. mwb researchs Analysten empfehlen weiterhin KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 75,00. Ein aktuelles Update aus erster Hand finden Investoren in der Aufzeichnung des jüngsten Roundtables mit dem Management: https://research-hub.de/events/video/2025-02-05-13-30/CA1-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se