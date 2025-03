Der chinesische Autohersteller Changan kündigt den europäischen Verkaufsstart seines ersten Modells für April an. Bei dem Debütstromer handelt es sich um das E-SUV Deepal S07. Der soll "ab 45.000 Euro erhältlich sein und 475 Kilometer nach WLTP" bieten, wie Changan schon jetzt mitteilt. Auch der etwas kleinere Deepal S05 steht schon in den Startlöchern. Dass Changan in Europa Fuß fassen will, zeichnet sich schon eine ganze Weile ab. So gründete das ...

