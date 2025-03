Die BMW-Aktie verliert am Freitagmorgen teilweise über -3% und ist damit der schwächste Wert im DAX. Haben die Bayern mit ihren Zahlen für 2024 und Prognosen für 2025 so enttäuscht? Und was sollten Anleger nun aus der Situation machen? Massiver Gewinneinbruch Nach den Gewinneinbrüchen bei Mercedes-Benz, Porsche und Volkswagen war es bereits ausgemachte Sache, dass auch BMW keine glanzvollen Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentieren würde. Aber ...

