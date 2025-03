DJ PTA-Adhoc: Vivanco Gruppe AG: Ad-hoc Mitteilung der Vivanco Gruppe AG gem. Art. 17 MAR - Veräußerung des inländisches Geschäftes mit Consumer Electronic-Produkten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ahrensburg (pta/14.03.2025/10:50) - Die Vivanco-Gruppe hat am heutigen Tag auch ihr inländisches Geschäft mit Consumer Electronic-Produkten an die SBS S.p.A., Miasino, Italien, veräußert, die bereits im November 2024 das Auslandsgeschäft der Vivanco Gruppe mit Consumer Electronic-Produkten erworben hatte. Der Übergang des inländischen Geschäftes mit Consumer Electronic-Produkten auf die SBS S.p.A. erfolgt sukzessive und soll spätestens zum Jahresende 2025 abgeschlossen sein.

Verbunden mit der Veräußerung des inländischen Geschäftes mit Consumer Electronic-Produkten ist auch die Veräußerung und Übertragung der Rechte an der Marke "Vivanco" und der anderen eingetragenen Marken der Vivanco Gruppe an die SBS S.p.A.

Durch die Veräußerung des inländischen Geschäftes mit Consumer Electronic-Produkten verliert die Vivanco Gruppe einen ganz erheblichen Teil ihres Umsatzes, der jedoch in den letzten Jahren mit erheblichen Verlusten verbunden war. Der Verkauf des zuletzt stark defizitären inländischen Geschäftes mit Consumer Electronic-Produkten und der damit verbundenen Markenrechte ist somit ein weiterer Schritt zu einer strategischen Neuausrichtung der Vivanco-Gruppe, die durch Kosteneinsparungen und die Konzentration auf zukunftsfähige Geschäftsbereiche, insbesondere Dienstleitungen für den Einzelhandel, geprägt ist.

Ahrensburg, den 14. März 2025

Aussender: Vivanco Gruppe AG Adresse: Ewige Weide 15, 22926 Ahrensburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Milewski Tel.: +49 4102 231-205 E-Mail: p.milewski@vivanco.de Website: www.vivanco.de

ISIN(s): DE000A1E8G88 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

March 14, 2025 05:50 ET (09:50 GMT)