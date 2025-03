Enapter erweitert sein Produktangebot durch die Integration von Batterielösungen aus dem Joint Venture mit der Wolong Group, was die Energiestabilität verbessert, die Wasserstoffproduktion optimiert und die Nutzung erneuerbarer Energien steigert. Darüber hinaus hat der Vorstand vor kurzem seinen Anteil am Unternehmen erhöht und signalisiert damit das Vertrauen der Insider, insbesondere angesichts der schwierigen Bedingungen auf dem Wasserstoffmarkt. Dieser Schritt spiegelt das Engagement des Vorstands für den langfristigen Erfolg des Unternehmens wider, was mwb researchs Analysten als ein beruhigendes Signal ansehen. Trotz der aktuellen Marktherausforderungen machen die soliden Auftragseingänge und das niedrige Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,3x die Enapter-Aktie zu einem attraktiven Investment. Die Analysten behalten ihr Spek. KAUFEN Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 7,00 auf der Basis vorsichtiger Schätzungen. Für Einblicke aus erster Hand vom CEO und CFO, registrieren Sie sich für den Online-Roundtable am 19. März hier: https://research-hub.de/events/registration/2025-03-19-14-00/H2O-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG