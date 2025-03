Ein führender Anbieter von Satellitenkommunikation sichert sich Apple-Finanzierung, wechselt zur Nasdaq und erzielt Rekordumsätze trotz Wettbewerb mit Starlink.

Globalstar, ein Unternehmen für Satellitenkommunikation, hat kürzlich durch strategische Partnerschaften und Investitionen zur Verbesserung seiner Satelliteninfrastruktur und Dienstleistungen erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Apples Investition und Partnerschaft

Im November 2024 investierte Apple bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar in Globalstar. Diese Investition umfasste 1,1 Milliarden US-Dollar in bar und den Erwerb einer 20-prozentigen Kapitalbeteiligung für 400 Millionen US-Dollar. Die Mittel sind für den Ausbau der Satelliteninfrastruktur von Globalstar bestimmt, die für satellitengestützte Kommunikationsfunktionen in Apple-Geräten entscheidend ist.

Delisting von NYSE American und Wechsel zur Nasdaq

Im Januar 2025 kündigte Globalstar Pläne an, sich freiwillig von der NYSE American zu nehmen und an die Nasdaq Global Select Market zu wechseln. Dieser Schritt steht im Zusammenhang mit dem Vorhaben des Unternehmens, einen Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) durchzuführen, um den Shareholder Value zu steigern und den Notierungsanforderungen der Nasdaq zu entsprechen.

Widerstand gegen Starlinks geplante Erweiterungen

Am 11. März 2025 forderte Globalstar gemeinsam mit anderen Satellitenunternehmen die Federal Communications Commission (FCC) auf, geplante Erweiterungen von SpaceX's Starlink-Dienst abzulehnen. Sie argumentieren, dass diese Erweiterungen eine ernsthafte Bedrohung für den Wettbewerb und die Innovation in der Satellitenkommunikationsbranche darstellen könnten.

Finanzielle Entwicklung

Für das Gesamtjahr 2024 verzeichnete Globalstar einen Umsatzanstieg von 12% auf einen Rekordwert von 250,3 Millionen US-Dollar. Diese Leistung übertraf die Umsatzprognose des Unternehmens, wobei der Serviceumsatz im Bereich Commercial IoT im Vergleich zum Vorjahr um 15% stieg.

Marktausblick

Die Satellitenkommunikationsbranche erlebt derzeit einen Wandel hin zur Integration von Satellitentechnologie mit mobilen Diensten. Unternehmen wie Globalstar stehen an der Spitze dieser Entwicklung und arbeiten mit großen Technologieunternehmen zusammen, um Konnektivität in Gebieten ohne traditionelle Netzabdeckung bereitzustellen. Allerdings steht der Markt vor Herausforderungen, darunter technische Einschränkungen und regulatorische Überlegungen. Das Wachstumspotenzial der Branche bleibt erheblich, mit bedeutenden Investitionen sowohl etablierter als auch aufstrebender Marktteilnehmer.

Anzeige

Globalstar-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Globalstar-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

Die neusten Globalstar-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Globalstar-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Globalstar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...