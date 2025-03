© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Auch nach dem Einbruch der Tesla-Aktie in den vergangenen Monaten hält der Hedgefondsmanager Christer Gardell die Aktie für deutlich überbewertet. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Blase platzt.Die Aktien von Tesla haben ihre Kursverluste diese Woche mit neuem Schwung ausgebaut. Besorgnisse über die Auslieferungszahlen des Unternehmens und anhaltende Proteste gegen CEO Elon Musk sorgen für Unruhe unter den Investoren. Der schwedische Milliardär und Hedgefondsmanager Christer Gardell prognostiziert nun einen weiteren, dramatischen Rückgang des Aktienkurses in den kommenden Monaten. In einem Interview mit EFN, dem Medienunternehmen der schwedischen Bank Svenska Handelsbanken, äußerte …