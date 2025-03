© Foto: Sina Schuldt/dpa

In der Aktie von Volkswagen ist es ungeachtet der schlechten Geschäftslage zu einem Kaufsignal gekommen. Sollten Anlegerinnen und Anleger jetzt zugreifen?Als "buy on bad news" wird eine Investmentstrategie verstanden, bei der ein Wertpapier genau dann gekauft wird, wenn die Nachrichtenlage maximal schlecht ist. Die Idee dahinter: Das negative Sentiment gegenüber einer Aktie hat in diesem Moment seinen Höhepunkt erreicht, alle Anlegerinnen und Anleger, die einen Verkauf erwogen hatten, haben das zu diesem Zeitpunkt bereits getan und alle nachfolgenden Nachrichten können entweder nur besser oder zumindest weniger schlecht sein. Altmeister Warren Buffett hat dieses Vorgehen in der Losung: "Sei …