Der Umsatz von Hugo Boss stieg im Q4 2024 um 6 % im Jahresvergleich auf 1,25 Mrd. EUR (+6 % währungsbereinigt), gestützt durch eine starke Nachfrage in der Feiertagssaison und übertraf die Konsensschätzungen um 4 %. Der Bruttogewinn stieg trotz Gegenwinden durch Wechselkurse und den Umsatzmix um 8 % auf 780 Mio. EUR, dank effizienterer Beschaffung. Das EBIT wuchs jedoch nur um 4 % auf 126 Mio. EUR, wobei die Marge um 20 Basispunkte auf 10,1 % zurückging, bedingt durch höhere Marketingausgaben. Der Umsatz-Ausblick für 2025 ist verhalten, mit einer prognostizierten Entwicklung im Bereich von -2 % bis +2 % (Mittelpunkt: stabil), angesichts makroökonomischer Unsicherheiten. Auf der Profitabilitätsseite wird jedoch ein EBIT-Wachstum von 5 % bis 22 % erwartet, unterstützt durch Effizienzsteigerungen und strategische Investitionen, wobei die breite Spanne eine gewisse Unsicherheit widerspiegelt. Obwohl mwb research die Fortschritte von Hugo Boss bei der 'CLAIM 5'-Strategie und den Fokus auf Markenbildung anerkennt, sehen die Analysten eine Rückkehr zu hohen Wachstumsraten als weiterhin herausfordernd an. Die Schätzungen wurden an die neue Prognose angepasst, was zu einem DCF-basierten Kursziel von 52,00 EUR (zuvor: 65,00 EUR) führt. Das BUY-Rating bleibt bestehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Hugo%20Boss%20AG