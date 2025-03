© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Der Österreichische Dieselmotoren-Hersteller und Börsenneuling Steyr Motors verdoppelt seine Kapazitäten angesichts europäischer Rüstungsnachfrage. Die Aktie geht steil.Die Steyr Motors AG, ein österreichischer Hersteller von Dieselmotoren für Panzer und Militärboote, erklärte, dass sie ihre Produktion problemlos verdoppeln kann, um der steigenden europäischen Nachfrage nachzukommen. Der anhaltende Rüstungswettlauf hat den Aktienkurs des Unternehmens in diesem Jahr um rund 300 Prozent in die Höhe getrieben. Allein im frühen Handel am Freitag steigt die Aktie des Börsenneulings deutlich zweistellig um über 50 Prozent. Am 30. Oktober 2024 ist das Unternehmen erst an die Börse gegangen. Im …