Der Dax steuert auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. Im frühen Freitagshandel (14. März) arbeitete sich der Index wieder an die psychologisch wichtige Marke von 23.000 Punkten heran. Der robuste Handelsverlauf sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage an den Aktienmärkten überaus angespannt und die Nervosität hoch ist. Nicht zuletzt hat der Goldpreis nun die Marke von 3.000 US-Dollar durchbrochen. Die Flucht in sichere Häfen ...

