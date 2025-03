Auf dem PV Symposium in Bad Staffelstein verlieh die Adolf Goetzberger Stiftung den Preis an Heribert Schmidt vom Fraunhofer ISE. Er hat die Heric-Topologie für einphasige Wechselrichter entwickelt, die Blindleistung vermeidet und so Verluste halbiert. Der Namenspatron des Preises ist einer großen Solarpioniere in Deutschland, Gründer und erster Direktor des Fraunhofer ISE. Der Preis wird von nun an jährlich an Persönlichkeiten vergeben, die mit ihren Ideen die Solarenergie voranbringenWechselrichter sind an für sich für die meisten Menschen eher trockener Stoff. Am Dienstag gab die Weiterentwicklung ...

