Digitalisierung zählt zu den wichtigsten Themen in der Wirtschaft. Zur Effizienzsteigerung, aber auch als Mittel gegen den Fachkräftemangel. Daher steigern auch KMUs ihr Engagement in dem Bereich.Mehr als jeder dritte Mittelständler hat zwischen 2021 und 2023 Maßnahmen zu Digitalisierung durchgeführt. Im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung zwischen 2020 und 2022 bedeutet das ein Plus von 100.000 Unternehmen. Insgesamt hat der deutsche Mittelstand 2023 knapp 32 Milliarden Euro für Digitalisierung ausgegeben - auch das bedeutet einen preisbereinigten Zuwachs von einer Milliarde Euro, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...