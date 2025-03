ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen belassen. Analyst Jo Walton beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit aktuellen Verschreibungstrends für Abnehmmedikamente (GLP-1). Es gebe positive Zeichen, aber die Investoren von Novo Nordisk wünschten sich mehr Klarheit. Der Wirkstoff Semaglutid sei mittlerweile von der Knappheitsliste der US-Behörde FDA gestrichen, und so warteten die Anleger auf eine Trendverbesserung./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 12:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 12:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333