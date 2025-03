Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) aufgrund von Absatzrückgängen im Handels- und Spezialgeschäft einen Umsatzrückgang auf 18,3 Mio. Euro verbucht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.



Nach Analystenaussage sei zudem das EBITDA im Geschäftsjahr 2024 auf 1,6 Mio. Euro gefallen. Demnach reduziere sich die EBITDA-Marge auf 8,9 Prozent (GJ 2023: 11,2 Prozent). Für 2025 erwarte GBC einen moderaten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr auf 18,62 Mio. Euro und eine deutliche Verbesserung des EBITDA auf 2,07 Mio. Euro. Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2026 solle eine weitere Steigerung des Umsatzes auf 19,16 Mio. Euro und des EBITDA auf 2,17 Mio. Euro möglich sein. Dabei seien die von GBC prognostizierten Umsatz- und Ergebnisverbesserungen vor allem durch eine erwartete Belebung der Konsumnachfrage und die Weitergabe von Beschaffungspreiserhöhungen zu erreichen. Auf Basis der aktualisierten Schätzungen ermitteln die Analysten im Rahmen der "Best of m:access 2025"-Studie ein neues Kursziel von 3,25 Euro (zuvor: 3,65 Euro) und bestätigen das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.03.2025, 16:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.03.2025 um 11:24 Uhr fertiggestellt und am 14.03.2025 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/31988.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.