EQS-News: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vor



19.03.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vor: Außergewöhnliche strategische Investitionen von insgesamt 4,4 Mio. EUR belasten das Jahresergebnis 2024

Die Absatz- und Umsatzentwicklung blieben hinter den Erwartungen zurück

Die Gesamtumsatzerlöse betragen 18,3 Mio. EUR

Der Konzernjahresfehlbetrag beträgt -288 TEUR und der Konzernbilanz-gewinn 14 TEUR

Das EBIT für 2024 beträgt -237 TEUR, das EBITDA liegt bei 1.616 TEUR Ingolstadt, 19. März 2025 Die BHB Brauholding legt die Konzernjahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2024 vor. Im Berichtsjahr mussten außergewöhnliche strategische Investitionen getätigt werden: Die Beteiligung an der HBI Immobilien GmbH und die Anschaffung der neuen Abfüllanlage wirkten sich als zwei zentrale Faktoren von großer Bedeutung auf die wirtschaftliche Entwicklung aus. Die ambitionierten Absatz- und Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2024 konnten nicht erreicht werden. Das Jahr begann mit einigen Herausforderungen, die sich im Verlauf zunehmend bemerkbar machten. Trotz der anhaltenden Nachfrage und zahlreicher Absatzzusagen auf Kundenseite blieben die Absätze hinter den ursprünglichen Planungen zurück. Hauptursachen für die Entwicklung des Absatzes und der Umsatzerlöse waren neben einem verhaltenen Absatztrend zu Jahresbeginn die außergewöhnlichen Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe im Juni 2024. Diese traf zahlreiche gastronomische Betriebe und Getränkeabholmärkte erheblich, sodass der Markt erst im weiteren Jahresverlauf allmählich wieder an Dynamik gewann. Trotz dieser Herausforderungen konnte eine Stabilisierung erzielt werden, auch wenn das Absatzwachstum im zweiten Halbjahr hinter den Planungen zurückblieb. Im letzten Quartal wurde aufgrund des Wegfalls von Sondergeschäften ein Absatzrückgang von 3.500 Hektolitern im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Dies führte insgesamt zu einem Umsatzrückgang von rund 0,5 Mio. EUR. Der Gesamtumsatz liegt im Geschäftsjahr 2024 bei 18,3 Mio. EUR (2023: 18,8 Mio. EUR). Der Gesamtabsatz für 2024 beläuft sich auf 196.100 Hektoliter (2023: 209.200 Hektoliter) und liegt damit leicht unter der prognostizierten Bandbreite für den Absatz 2024. Das EBIT der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (BHB AG) betrug im Geschäftsjahr 2024 -237 TEUR (2023: 409 TEUR) und das EBITDA (Jahresergebnis vor Zinsergebnis, Ertragssteuern und Anlagenabschreibungen) beträgt 1,6 Mio. EUR (2023: 2,1 Mio. EUR), das entspricht einer EBITDA-Marge von 8,9 % (2023: 11,2 %). Der Konzernjahresfehlbetrag beträgt -288 TEUR (2023: Konzernjahresüberschuss von 235 TEUR) und der Konzernbilanzgewinn beläuft sich auf 14 TEUR (2023: 245 TEUR). Am 27. Juni 2025 findet die BHB-Hauptversammlung statt. Der Geschäftsbericht 2024 der Gesellschaft steht ab Donnerstag, den 17. April 2025, als pdf-Datei auf der Investor-Relations-Seite der Brauholding-Homepage (www.bhb-ag.de) zum Download bereit. Unternehmensprofil Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Das gesamte Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 10,65 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 64 % entspricht und belegt die solide Finanzstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche. Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft. Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst 10 Weißbier-, 29 untergärige Bierspezialitäten und drei Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 16 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die mehrfach prämierte, ausgezeichnete Qualität. Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.de Kontakt : Franz Katzenbogen Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 205 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de Gerhard Bonschab Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 201 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: gerhard.bonschab@bhb-ag.de



19.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com