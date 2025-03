EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

pferdewetten.de AG: Deutliche Überzeichnung der Kapitalerhöhung



14.03.2025 / 17:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG: Deutliche Überzeichnung der Kapitalerhöhung Düsseldorf, 14. März 2025 Aufgrund des am 21. Februar 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots erhielten die bisherigen Aktionäre der pferdewetten.de AG, Düsseldorf (ISIN DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70; Börse) die Möglichkeit, bis zu 1.119.429 neue Aktien zu zeichnen. Der Bezugspreis je Aktie wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf EUR 2,50 festgelegt. Die Kapitalerhöhung wurde im Rahmen des Bezugsangebots sowie einer Privatplatzierung deutlich überzeichnet und somit vollständig platziert. Pierre Hofer, CEO der pferdewetten.de AG: "Ich bedanke mich herzlich bei allen Investoren, die unsere Aktien gezeichnet haben. Diesen Vertrauensbeweis verstehen wir als Auftrag an uns, die Gesellschaft wieder in ruhiges Fahrwasser zu leiten. Operativ sind wir auf einem guten Weg: Der Start ins Geschäftsjahr 2025 ist in unseren Geschäftsfeldern Pferdewetten und Sportwetten gelungen. Per Ende Februar liegen wir mit über 9,1 Mio. Euro Umsatz in der Sportwette gegenüber ca. 4,6 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2024 bereits weit vorne. Mittlerweile haben wir 210 Shops angeschlossen. Im zweiten Quartal 2025 erwarten wir den Break-even im EBITDA auf Monatsbasis, das von dort an positiv bleiben und weiter anwachsen soll. Dieses Wachstum wird vornehmlich durch unsere starke Expansion im Retailgeschäft generiert. Wir wachsen mit rund neun neuen Shops pro Monat unserem Ziel entgegen, Ende 2027 über 380 Shops im Markt zu haben." Auf Basis des von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Genehmigten Kapitals plant die Gesellschaft in den anstehenden Monaten eine weitere Kapitalerhöhung. Ziel dieser beiden Kapitalmaßnahmen im Jahr 2025 ist die bilanzielle Stärkung der Eigenkapitalposition. Zudem möchte die Gesellschaft mit diesen liquiden Mitteln sich bietende operative Chancen wahrnehmen, die dem geplant positiven EBITDA im Geschäftsjahr 2025 zusätzlichen Rückenwind geben sollen. Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@linkmarketservices.eu



14.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com