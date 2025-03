Zürich - Der Euro bleibt an den Devisenmärkten im Aufwind. Gegenüber dem Franken notiert er auf Jahreshoch, gegenüber dem US-Dollar knapp darunter. Die Anzeichen für eine deutliche Abschwächung der US-Wirtschaft mehren sich. Das EUR/CHF-Paar ist am Freitagnachmittag bis auf 0,9665 gestiegen und damit auf einen neuen Höchststand in diesem Jahr. Noch etwas höher notierte das Paar zuletzt im Juli 2024, deutlich mehr bezahlt werden musste im Mai 2024, ...

