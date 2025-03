Gold bei 3.000 USD! DAX, Dow & Aktien (NVIDIA, Tesla, Apple, Adobe,...) im Fokus

Anzeige / Werbung

Seitens der Verbraucherpreise und Erzeugerpreise gab es in dieser Woche hingegen Entspannung und fast schon "grünes Licht" für die FED, eine weitere Zinssenkung zu vollziehen. Auch wenn die Wirtschaft abkühlt, haben die Notenbank-Mitglieder ein Hauptargument auf die Inflation gelegt, das aktuell aber nicht weiter anzog.

Während viele US-Aktien weiter im Abwärtstrend notieren und die Indizes damit vor dem Start am Freitag am Wochentief notieren, hat es der Goldpreis erstmals in der Geschichte auf die 3.000 US-Dollar geschafft. Ein Vorbote für weiter fallende Aktiennotierungen? Immerhin ist das Sentiment, was wir heute mit dem Fear and Green Index abbilden, so schlecht wie seit 2 Jahren nicht mehr. Auch dies schauen wir uns neben den großen Indizes der Wall Street genauer heute an.

Das Abkühlen der US-Konjunktur ist auch weiter am schwachen Ölpreis zu sehen, der nun an der 70 US-Dollar-Marke nach einem Boden sucht.

Bei den Einzelwerten stand ganz oben auf der Abgabeliste die Tesla-Aktie. Der Wert ist nun mehr als 50 Prozent vom Top gefallen und zeigte erst eine zögerliche Stabilisierung, nachdem Donald Trump demonstrativ einen Tesla bestellte und direkt vor dem Weißen Haus zusammen mit Elon Musk testete. Neben diesem Schwergewicht ist auch Apple sinngemäß unter die "Räder" gekommen. Das Schwergewicht der Wall Street folgt damit den Abgaben von Nvidia, die am Donnerstag wieder etwas nachließen. Wo liegen die nächsten Unterstützungen?

Die Aktien von Oracle haben nach den Quartalszahlen eine Konsolidierung bis zur großen Trendlinie gezeigt und könnten ab dort wieder durchstarten. Genau das kann man von Adobe nicht sagen, die nach der Vorlage ihrer Bilanz deutlich zweistellig abgestraft wurden und im Chartbild erst einmal keine Unterstützung abzeichnen.

Mit Blick auf das anstehende Verbrauchervertrauen schauten wir auf Dollar General, die ebenfalls Quartalszahlen meldeten. Der Titel war schon im Vorfeld unter Druck geraten, sodass hier womöglich über 60 US-Dollar die technische Gegenreaktion eingeleitet ist.

Mit Blick auf die neue Woche sind NIO, PDD Holdings und auch FedEx wieder spannende Aktien, die wir im Auge behalten werden.

Weitere Werte diskutieren wir gern mit Dir am Montag im Wochenausblick .

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.