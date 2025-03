TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) ist eine Gesellschaft für Unternehmensentwicklung, die sich auf maßgeschneiderte Fremdfinanzierungen und direkte Kapitalbeteiligungen für Unternehmen in der Wachstumsphase im Technologiesektor und anderen Hochwachstumsbranchen spezialisiert hat. Der Aktienkurs von TPVG liegt aktuell bei 6,83 Euro und verzeichnet innerhalb des letzten Monats einen deutlichen Rückgang von 8,03 Prozent.

Jüngste Kursentwicklung

Am 13. März 2025 fiel der Aktienkurs von TPVG unter seinen 200-Tage-Durchschnitt und erreichte ein Tagestief, was bei Anlegern Bedenken hinsichtlich der Kursdynamik aufkommen ließ. Mit einem Abstand von 7,52 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt zeigt die Aktie eine anhaltende Schwäche. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Kursschwankungen durch verschiedene Faktoren verursacht werden können und die Bewegung eines einzelnen Tages nicht unbedingt einen langfristigen Trend darstellt.

Finanzergebnisse

Am 5. März 2025 veröffentlichte TPVG die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024. Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,32 USD für das Quartal, womit es knapp unter den Konsensschätzungen der Analysten von 0,35 USD lag. Trotz dieses leichten Rückgangs behielt TPVG eine Nettomarge von 9,01 Prozent und eine Eigenkapitalrendite von 16,86 Prozent bei. Der Umsatz für das Quartal betrug 25,75 Millionen USD, verglichen mit Analystenprognosen von 26,68 Millionen USD.

Dividendenankündigung

TPVG kündigte eine vierteljährliche Dividende von 0,30 USD pro Aktie an, die am 31. März 2025 an Investoren ausgezahlt wird, die am 17. März 2025 im Aktienregister eingetragen sind. Dies entspricht einer jährlichen Dividende von 1,20 USD pro Aktie, was auf Basis des aktuellen Aktienkurses eine beachtliche Rendite von rund 16 Prozent ergibt. Bemerkenswert ist, dass die Ausschüttungsquote bei 146,34 Prozent liegt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mehr als seinen Nettogewinn an die Aktionäre ausschüttet.

Analystenbewertungen

Analysten halten derzeit eine Konsensempfehlung "Halten" für TPVG mit einem durchschnittlichen Kursziel von 7,80 USD. Zu den jüngsten Analystenaktionen gehören:

Compass Point erhöhte sein Kursziel von 7,50 USD auf 8,00 USD und behielt ein "neutral" Rating bei.

Piper Sandler erhöhte ebenfalls sein Kursziel von 7,50 USD auf 8,00 USD und bekräftigte eine "neutrale" Einschätzung.

Wells Fargo & Company erhöhte sein Kursziel von 6,50 USD auf 7,50 USD und vergab ein "Equal Weight"-Rating.

Portfolioaktivitäten

Im dritten Quartal 2024 unterzeichnete TPVG Term Sheets im Wert von 93,4 Millionen USD mit Unternehmen in der Wachstumsphase und schloss neue Kreditzusagen in Höhe von 41,0 Millionen USD ab. Das Unternehmen stellte 33,0 Millionen USD in Form von Kreditinvestitionen für vier Portfoliounternehmen bereit und erzielte bei Abschluss eine gewichtete durchschnittliche Jahresrendite von 13,4 Prozent. Diese Investitionen trugen zu einer gewichteten durchschnittlichen Jahresrendite des Portfolios von 15,7 Prozent bei Kreditinvestitionen für das Quartal bei.

Ausblick

Während TPVG konstant Erträge durch seine Investitionen in Unternehmen der Wachstumsphase generiert, könnten die jüngste Kursentwicklung unter dem 200-Tage-Durchschnitt und die hohe Dividendenausschüttungsquote Anlass zur Vorsicht geben. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie einen Rückgang von 8,02 Prozent und liegt aktuell 24 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Für Anleger wird es wichtig sein, die künftigen Ertragsberichte und Dividendenerklärungen des Unternehmens zu beobachten, um die finanzielle Gesundheit und das Investitionspotenzial zu bewerten.

