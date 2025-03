© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Taidgh Barron

Dieser Top-Investor hat den Wert seines Fonds seit 2013 von 3,27 auf über 16 Milliarden US-Dollar gesteigert. Zuletzt hat er folgende Aktie gekauft.Vielen Anlegern sind Großinvestoren wie Warren Buffett, Bill Ackman und David Tepper bekannt. Doch auch Deutschland besitzt Top-Investoren, die allerdings oft weniger im Scheinwerferlicht stehen. Zu ihnen zählt ?William Alexander von Mueffling, der als Sohn eines Investmentbankers in München geboren wurde, an der New Yorker Columbia-University Wirtschaft studierte und zwischen 1998 und 2003 für Lazard Asset Management eine Durchschnittsrendite von mehr als 30 Prozent erzielt hat. Heute managt er über Cantillon Capital Management seinen eigenen …