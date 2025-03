Der Dow Jones erholte sich am Freitag um rund 600 Punkte - Trotz des kurzfristigen Rückschlags liegt der Dow für die Woche 1.300 Punkte im Minus - Aktien konnten einen der schlechtesten Verbraucherstimmungswerte seit Jahren ignorieren - Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kämpfte am Freitag am Rande des Abgrunds zurück und erholte sich um etwa ...

