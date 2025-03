PepsiCo steht laut Bloomberg kurz vor einem Milliarden-Deal. Der Getränke-Riese befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme von Poppi, einer Marke mit gesünderen Limonaden. Die PepsiCo-Aktie könnte nach dem jünsten Absacker nun zu einer Aufholjagd ansetzen. Berichten zufolge befindet sich PepsiCo in der Endphase der Gespräche über den Kauf der amerikanischen 'Better-for-you'-Limonaden-Marke Poppi. Eine Einigung könnte bereits in der kommenden Woche erfolgen. Laut Bloomberg will ...

