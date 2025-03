Der Chipentwickler beeindruckt mit einem Kurssprung auf 120,10 USD und demonstriert seine Marktstärke durch gesteigerten Gewinn und Umsatz im KI-Segment.

Die Nvidia-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung im NASDAQ-Handel. Das Papier verteuerte sich um 4,19 Prozent und gehörte damit zu den führenden Mega-Cap-Aktien des Tages. Der Kurs kletterte auf 120,10 USD, nachdem der Handelstag bei 118,54 USD begonnen hatte. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar einen Höchststand von 120,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich auf beeindruckende 15,63 Millionen Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger an dem Chipdesigner unterstreicht.

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung vor dem Hintergrund der jüngsten Quartalszahlen. Im abgelaufenen Quartal konnte Nvidia einen Gewinn je Aktie von 0,90 USD verbuchen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,50 USD darstellt. Der Umsatz kletterte im gleichen Zeitraum um beeindruckende 77,94 Prozent auf 39,33 Milliarden USD, verglichen mit 22,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal. Diese starken Zahlen bestätigen Nvidias dominierende Position im KI-Chipmarkt, wo das Unternehmen rund 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Hochleistungsprozessoren beherrscht.

Langfristige Perspektiven bleiben positiv

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nvidia ?

Analysten sehen für die Nvidia-Aktie weiterhin erhebliches Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 417,50 USD, was einen beträchtlichen Aufwärtsspielraum gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostizieren Experten einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie. Allerdings liegt das aktuelle Kursniveau mit 120,10 USD noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 153,13 USD, das am 8. Januar 2025 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Tief von 75,61 USD vom April 2024 besteht hingegen ein komfortabler Abstand von 37,04 Prozent.

Die nächsten wichtigen Termine für Nvidia-Anleger stehen bereits fest: Die Bilanz für das erste Quartal 2026 wird am 28. Mai 2025 erwartet. Zudem prognostizieren Analysten für dieses Jahr eine Dividende von 0,039 USD je Aktie, nach 0,030 USD im Vorjahr. Diese Entwicklungen unterstreichen, dass Nvidia trotz zunehmender Konkurrenz im KI-Sektor seine starke Marktposition behauptet und für Anleger weiterhin eine interessante Option im Bereich der Technologiewerte darstellt.

Anzeige

Nvidia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nvidia-Analyse vom 15. März liefert die Antwort:

Die neusten Nvidia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nvidia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...