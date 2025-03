Die Aktie der Beteiligungsfirma Mutares hat in dieser Woche fast +34% zugelegt. Allein am Freitag schnellten die Kurse um mehr als +24% hinauf und schlossen beim Tageshoch von 40,50 €. Was sind die Gründe für diese Rallye und ist die Aktie weiterhin kaufenswert? Steyr Motors mit Kursfeuerwerk Der Kurs der Beteiligungsgesellschaft hat in den vergangenen Tagen von der Kursrallye einer seiner Tochtergesellschaften profitiert. Die Papiere von Steyr Motors ...

Den vollständigen Artikel lesen ...