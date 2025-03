© Foto: Sven Simon - picture alliance

Die Aktie des Sportartikelherstellers Puma verlor in dieser Woche ~25 % an Wert, nachdem das Management einen Rückgang des EBIT im Vergleich zum Vorjahr via AdHoc Meldung angekündigt hatte. Die wO-User sehen Kaufkurse.Neben dem Dauerbrenner "Tesla Inc." war in dieser Woche die Puma Aktie das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Der Grund ist der dramatische Kursrutsch, der die Aktie am Abend des 11. März erfasste. Puma hatte am 12. März die Geschäftsergebnisse für das Jahr 2024 veröffentlicht und bereits am Abend des Vortages eine AdHoc Meldung verbreitet, in der das Management ankündigte, dass das EBIT für 2025, trotz eines Sparprogramms und erwartetem Umsatzwachstum, deutlich unter …