Elon Musk hat sich zum brennendsten Unterstützer von Donald Trump entwickelt, sodass der Tesla-Chef fleißig die ständigen Zolldrohungen des US-Präsidenten beklatscht. Die eigene Belegschaft scheint jedoch weitaus größere Probleme mit der teils erratischen Politik der USA zu haben. In einem Brief an den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer warnt das Unternehmen nun vor negativen Auswirkungen amerikanischer Strafzölle.Anzeige:In der "Financial Times" ist zu lesen, dass Tesla (US88160R1014) aufgrund bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...