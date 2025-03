Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Gilead Sciences verzeichnete am 15. März 2025 einen Kursrückgang von 1,69% auf 111,44 USD. Im letzten Monat hat das Papier etwa 2,28% an Wert eingebüßt. Trotz des aktuellen Abwärtstrends bewegt sich der Kurs mit 44,30% deutlich über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 7,65% unter dem Jahreshöchststand. Bemerkenswert ist die signifikante Jahresentwicklung: Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Aktie um beachtliche 50,64% zulegen, was auf eine langfristig positive Grundtendenz hindeutet.

Erhöhte Dividendenausschüttung

Eine erfreuliche Nachricht für Anleger ist die jüngste Dividendenerhöhung. Während im Dezember 2024 noch eine vierteljährliche Dividende von 0,77 USD ausgezahlt wurde, hat Gilead Sciences die Ausschüttung für März 2025 auf 0,79 USD angehoben. Dies entspricht einer Steigerung um 2,6% und unterstreicht die stabile Finanzlage des Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von 127,4 Milliarden Euro.

