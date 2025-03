BMW Vorzugsaktien verzeichneten am 15. März einen minimalen Kursrückgang von 0,06% auf 77,43 EUR (Stand: 12:58 Uhr). Diese Entwicklung folgt auf einen bereits negativen Monatstrend von -1,87%. Besonders beachtenswert bleibt die Jahresentwicklung mit einem deutlichen Minus von 21,50%, wobei die Aktie aktuell 20,79% über ihrem 52-Wochen-Tief, jedoch weiterhin 36,78% unter dem Jahreshöchststand notiert. Die Marktkapitalisierung des Premiumherstellers beläuft sich derzeit auf 4,5 Milliarden Euro bei 58,9 Millionen ausstehenden Aktien.

Bevorstehende KI-Konferenz könnte neue Impulse bringen

Am kommenden Montag, den 17. März 2025, nimmt BMW an der GTC AI Conference teil. Für Anleger könnte dieses Event von besonderem Interesse sein, da der Automobilhersteller seine Strategie im Bereich künstlicher Intelligenz und autonomem Fahren präsentieren könnte - Technologiefelder, in denen der Münchner Konzern verstärkt investiert.

