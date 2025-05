EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

06.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SCHOTT Pharma und Serum Institute of India begrüßen neuen Partner in Joint Venture in Indien; TPG investiert in SCHOTT Poonawalla TPG, eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft, übernimmt 35 % der Anteile an SCHOTT Poonawalla von Serum Institute of India (SII)

SII wird weiterhin eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen halten, SCHOTT Pharma bleibt mit 50 % beteiligt

Die strategische Partnerschaft ebnet den Weg für die nächste Wachstumsphase des Joint Ventures und unterstreicht das Bekenntnis von SCHOTT Pharma zu Indien als weltweit führenden Pharmastandort SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, hat heute bekannt gegeben, dass TPG, eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft, eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb einer 35-prozentigen Beteiligung an SCHOTT Poonawalla von Serum Institute of India (SII) unterzeichnet hat. SCHOTT Poonawalla ist ein Joint Venture von SCHOTT Pharma und SII, Teil der Cyrus Poonawalla Group, einem weltweit führenden Impfstoffhersteller, der sich für den weltweiten Zugang zu bezahlbaren Impfstoffen einsetzt. TPG Growth, die Plattform von TPG für mittelständische Unternehmen und Wachstumsbeteiligungen, finanziert die Investition gemeinsam mit Novo Holdings als Co-Investor. Nach der Transaktion wird SII eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten. Mit seiner umfassenden Erfahrung im Bereich Gesundheitsinvestitionen und seiner lokalen Expertise in Indien ist der Eintritt von TPG in die Partnerschaft mit SCHOTT Pharma und dem Serum Institute of India ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum von SCHOTT Poonawalla. Das Unternehmen erhält damit zusätzliche Ressourcen und strategische Einblicke, um seine langfristigen globalen Ambitionen zu unterstützen. SCHOTT Poonawalla entwickelt innovative Lösungen für die Aufbewahrung und Verabreichung von Arzneimitteln für Pharma- und Biotech-Kunden. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Produkten, darunter Karpulen für Pen- und Autoinjektor-Systeme, vorfüllbare Spritzen zur Aufbewahrung und Verabreichung von Biologika, Fläschchen, Ampullen sowie regulatorische Dienstleistungen für Biotech- und Pharmaunternehmen sowie für Vertragshersteller und -entwickler (CDMOs). "Wir freuen uns, mit SCHOTT Pharma und dem Serum Institute of India zusammenzuarbeiten und auf der führenden Marktposition von SCHOTT Poonawalla als Indiens größtem Anbieter für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verpackungslösungen im Bereich Injektabilia aufzubauen", sagte Bhushan Bopardikar, Business Unit Partner bei TPG Growth. "Dank einer hochmodernen Produktionsinfrastruktur in Indien hat sich SCHOTT Poonawalla in den letzten zwei Jahrzehnten einen branchenführenden Ruf durch ein umfassendes, qualitativ hochwertiges Produktportfolio erarbeitet. Wir freuen uns darauf, das Senior Leadership Team auf seinem weiteren Innovations- und Wachstumskurs zu begleiten." Adar Poonawalla, CEO des Serum Institute of India, ergänzte: "Die Partnerschaft mit TPG ist ein wichtiger Schritt für uns. Ihre Erfahrung im Gesundheitssektor und ihr globales Netzwerk machen sie zu einem starken Partner, um gemeinsam neue Chancen zu erschließen. Unsere Zusammenarbeit mit SCHOTT Pharma wird fortgesetzt, um die Resilienz der Lieferkette zu stärken und Innovationen im Bereich Impfstoffaufbewahrung und -verabreichung voranzutreiben." Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma, sagte: "Indien bleibt einer der dynamischsten und strategisch wichtigsten Produktionsstandorte für SCHOTT Pharma. Die Aufnahme von TPG in die Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt für unsere Zusammenarbeit. Die Innovationskraft und der Pure-Play-Ansatz von SCHOTT Pharma im Bereich Injektabilia werden durch TPGs lokale Marktkenntnis, Beziehungen und Erfahrung im indischen Gesundheitswesen ideal ergänzt. Während wir so unsere lokalen Produktionskapazitäten weiter ausbauen und unsere führende Rolle auf dem indischen Markt festigen können, wird dieser Schritt gleichzeitig unsere globale Präsenz weiter stärken und unseren Kunden beachtlichen Mehrwert bieten." Ashok Saxena, Managing Director von SCHOTT Poonawalla, fügte hinzu: "Gerade jetzt verlassen sich unsere Pharmakunden auf uns, um modernste Lösungen für die Verabreichung von Arzneimitteln bereitzustellen, da sie selbst Innovationen vorantreiben, ihre Betriebe ausbauen und komplexe Arzneimittel liefern. Wir freuen uns, TPG als neuen Investor an Bord zu begrüßen, und sind zuversichtlich, dass dessen beeindruckende Erfolgsbilanz im indischen Gesundheitswesen SCHOTT Poonawalla erheblich voranbringen wird." Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird im ersten Halbjahr 2025 erwartet. Jefferies fungierte als Finanzberater von TPG. AZB & Partners fungierte als Rechtsberater von TPG und SCHOTT Pharma. J. Sagar Associates (JSA) fungierte als Rechtsberater von Serum Institute. Über SCHOTT Pharma Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 25.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ihr Mehrheitsaktionär ist die SCHOTT AG, ein Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com Über TPG TPG ist eine führende globale Investmentgesellschaft für alternative Anlagen, gegründet 1992 in San Francisco. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 246 Milliarden US-Dollar und verfügt über Investment- und Operationsteams auf der ganzen Welt. TPG investiert in eine breit diversifizierte Palette von Strategien, darunter Private Equity, Impact Investing, Kreditvergabe, Immobilien und Marktlösungen. Unsere einzigartige Strategie basiert auf Zusammenarbeit, Innovation und Inklusion. Unsere Teams verbinden tiefgehende Produkt- und Branchenerfahrung mit umfassenden Fähigkeiten und Fachwissen, um differenzierte Einblicke zu entwickeln und einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Fondsinvestoren, Portfoliounternehmen, Managementteams und die Gemeinschaften zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.tpg.com . Über Serum Institute of India ein Unternehmen der Cyrus Poonawalla Group, ist ein weltweit führender Hersteller von Impfstoffen und setzt sich dafür ein, bezahlbare Impfstoffe weltweit bereitzustellen. Mit einer Präsenz in über 170 Ländern, darunter die USA, das Vereinigte Königreich und Europa, hält SII den Titel des größten Impfstoffherstellers der Welt. Die multifunktionalen Produktionsstätten von SIIPL in Hadapsar und Manjari, Pune - eine der größten ihrer Art - verfügen über eine jährliche Kapazität von 4 Milliarden Dosen und haben im Laufe der Jahre über 30 Millionen Leben gerettet. Gegründet im Jahr 1966, verfolgt SIIPL die primäre Mission, lebensrettende immunbiologische Arzneimittel herzustellen, mit besonderem Fokus auf Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit. Geleitet von dem starken Engagement, die globale Gesundheit zu verbessern, hat das Unternehmen maßgeblich zur Senkung der Preise für essenzielle Impfstoffe beigetragen, darunter Impfstoffe gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, HIB, BCG, rekombinantes Hepatitis B, Masern, Mumps und Röteln. Besonders hervorzuheben sind die Herstellung von Pneumosiil, dem weltweit günstigsten Pneumokokken-Konjugatimpfstoff (PCV), Cervavac, dem ersten in Indien entwickelten quadrivalenten HPV-Impfstoff (qHPV), sowie R21/Matrix-M, dem zweiten Malaria-Impfstoff, der für die Anwendung bei Kindern in Malaria-endemischen Regionen zugelassen wurde. Darüber hinaus entwickelte SIIPL MenFive, den weltweit ersten pentavalenten (ACYWX) Meningokokken-Polysaccharid-Konjugatimpfstoff, der sowohl zugelassen als auch von der WHO für die Anwendung bei Kindern präqualifiziert wurde. Im Kampf gegen COVID-19 war SIIPL maßgeblich beteiligt und lieferte weltweit über 2 Milliarden Dosen von COVID-19-Impfstoffen. Zur weiteren Stärkung seiner globalen Präsenz und um eine noch umfassendere Verfügbarkeit von Impfstoffen zu gewährleisten, gründete SII die Tochtergesellschaft Serum Life Sciences Ltd im Vereinigten Königreich. Durch den unermüdlichen Einsatz für Innovation bleibt SII Vorreiter bei der Bereitstellung bezahlbarer Impfstoffe und leistet einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit von Millionen Menschen weltweit. www.seruminstitute.com Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: SCHOTT Pharma Lea Kaiser Media Relations Lea.Kaiser@schott.com +49 151 29223552 Tobias Erfurth Head of Investor Relations E-Mail: ir.pharma@schott.com TPG Edelman India TPG-India@edelman.com Serum Institute of India Mayank Sen mayank.sen@seruminstitute.com +91 9867974055



