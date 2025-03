München - In der bayerischen SPD wird das Angebot an eine Koalition mit der CSU laut."Die bayerische SPD ist bereit, in die Staatsregierung einzutreten. Wir wollen Verantwortung übernehmen, für Bayern, Deutschland und Europa", sagte Markus Rinderspacher (SPD), Vizepräsident des Bayerischen Landtages, am Samstag dem "Tagesspiegel". "Mit der SPD wäre ein klares Ja Bayerns im Bundesrat zum Infrastruktur- und Verteidigungspaket garantiert."CSU und Freie Wähler in Bayern streiten über das Infrastruktur- und Verteidigungspaket, das am Freitag im Bundesrat zur Abstimmung stehen soll. "Die Freien Wähler wollen, dass Deutschland sich nicht ausreichend verteidigen kann und sie wenden sich gegen Milliarden-Zahlungen des Bundes an den Freistaat Bayern", sagte Rinderspacher: "Mit diesen Freien Wählern in der Staatsregierung geht es nicht weiter."