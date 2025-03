London - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Samstag am virtuellen Gipfeltreffen zur weiteren Unterstützung der Ukraine teilgenommen. Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, mit. Die Einladung zu dem Treffen erfolgte durch den britischen Premierminister Keir Starmer.Scholz begrüßte dabei laut Hebestreit die Bereitschaft des ukrainischen Präsidenten zu einem bedingungslosen 30-tägigen Waffenstillstand. Er habe aber gleichzeitig auch die Bedeutung der Führungsrolle des US-Präsidenten, um einen möglichen Waffenstillstand und dauerhaften Frieden für die Ukraine zu erreichen, hervorgehoben. Scholz forderte den Angaben zufolge Russland auf, seine täglichen Angriffe auf ukrainische Städte und zivile Infrastruktur zu beenden und den Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden einzuschlagen.Der Bundeskanzler habe die anhaltende Solidarität Deutschlands mit der Ukraine bekräftigt und versichert, dass Deutschland die Ukraine in enger Abstimmung mit europäischen und internationalen Partnern weiter unterstützen werde, bis ein gerechter, umfassender und dauerhafter Frieden erreicht sei, so Hebestreit.