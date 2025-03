Paderborn - Am 26. Spieltag hat der SC Paderborn in einem packenden Zweitliga-Duell den 1. FC Kaiserslautern mit 5:3 besiegt.Die Partie begann furios, als Paderborn bereits in der zweiten Minute durch Aaron Zehnter in Führung ging. Raphael Obermair erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0, bevor Filip Bilbija mit einem Kopfball das 3:0 erzielte. Kaiserslautern schien zunächst chancenlos, kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel.In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verkürzte Daniel Hanslik per Elfmeter auf 3:1, bevor Ragnar Ache kurz vor dem Pausenpfiff das 3:2 erzielte. Nach der Pause gelang Ache der Ausgleich zum 3:3, als er eine Ecke von Hanslik per Kopf verwandelte. Doch Paderborn schlug zurück: Adriano Grimaldi erzielte nach einem Freistoß von Zehnter den entscheidenden Treffer zum 4:3. In der Nachspielzeit erhöhte Zehnter noch einmal.Trotz der Niederlage zeigte Kaiserslautern eine beeindruckende Moral, indem sie einen 0:3-Rückstand aufholten. Paderborn hingegen festigt mit diesem Sieg seine Position im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga.Die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag: Fortuna Düsseldorf - Jahn Regensburg 1:0 und SV Elversberg - Preußen Münster 0:1.