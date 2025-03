München (ots) -"Katastrophenstart", Elfer verschossen, Rote Karte, Keeper Hiller mit Böller beschossen, 2:1 gewonnen! Derbys zwischen dem TSV 1860 München und Haching sind immer besonders, für alle Löwen-Fans ein Drama, diesmal mit Happy-End. "Wir sind demütig und reißen uns den Arsch auf", skizziert Sechzig-Trainer Patrick Glöckner sein Seelenleben. Mit 39 Punkten sieht's nicht mehr ganz so arg aus mit dem Klassenerhalt. Anders als bei Haching: mit 15 Punkten Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz sinkt die Chance auf den Klassenerhalt dramatisch. Trainer Heiko Herrlich glaubt: "Uns fehlt der Mut!"Seit 11 Jahren hat Bielefeld im Derby gegen Osnabrück nicht mehr verloren, auch an diesem Samstagnachmittag bleibt es dabei. "Es fällt viel ab", ist Siegtorschütze Stefano Russo erleichtert und grüßt mit seinem Dart-Torjubel Kollege Lukas Kunze. Nach dem Abpfiff kochen die Emotionen über, die Spieler beider Mannschaften geraten noch aneinander. Das Team von Mitch Kniat verpasst das 2. Tor, das die Partie hätte "entspannter machen können. Wenn du das nicht machst, musst du wenigstens leidenschaftlich verteidigen. Das habe ich von meiner Mannschaft gesehen", so Kniat. Die Arminia ist somit Pokal-Halbfinalist UND Aufstiegsaspirant mit 49 Punkten - auf Platz 3 fehlt vorerst nur ein Punkt. Osnabrück kann sich im Abstiegskampf dagegen nicht absetzen. Trainer Marco Antwerpen sehnt die bevorstehende Pause herbei: "Wir haben gesehen, dass wir ganz schön am Limit sind durch die Aufholjagd. Das kostet schon Körner."Michael Welling, Geschäftsführer Osnabrück, ärgert sich über DFB-Strafen nach dem Einsatz von Pyrotechnik im vergangenen Heimspiel: "Ich bin überzeugt, dass die DFB-Bestrafungspraxis komplett am Thema vorbeigeht. Es ändert sich ja nichts. Ich habe gelernt: Wenn Dinge nicht zum Ziel führen, muss man andere Wege finden. Das tut der DFB nicht. Das finde ich nicht gut."Der Tabellenführer Dresden holt beim 1:1 in Essen erneut nur einen Punkt. Cottbus kann morgen mit einem Sieg beim strauchelnden Sandhausen (live ab 13.15 Uhr bei MagentaSport) bis auf einen Punkt aufschließen. Dynamo-Trainer Thomas Stamm scheint etwas genervt von Aufstiegsfragen: "Jede Woche bekomme ich die gleiche Frage und richtig spannend wird sie erst am letzten oder zweitletzten Spieltag. Solange wir vorne mit dran sind, ist alles möglich. Wir sind seit ein paar Spielen ungeschlagen. Das gibt dir am Ende auch Mut." Genaugenommen sind es 4 Spiele.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom 29. Spieltag in der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Am Sonntag ab 13.15 Uhr kann Energie Cottbus beim SV Sandhausen in der 3. Liga auf Platz 2 springen. Ab 16.15 Uhr empfängt der FC Erzgebirge Aue den SV Waldhof Mannheim, ab 19.15 Uhr trifft Alemannia Aachen im Traditionsduell auf Hansa Rostock. Alle Partien gibt es live bei MagentaSport. Zum krönenden Abschluss des Fußball-Wochenendes zeigt MagentaSport den Beckenbauer Cup am Montag kostenlos - die Live-Übertragung des Turniers mit vielen Interviews und Stories um die Legenden bereits um 18.20 Uhr.TSV 1860 München - SpVgg Unterhaching 2:1Früher Rückstand, verschossener Elfmeter, Spiel gedreht, Rote Karte: 1860 München liefert seinen Fans im Derby gegen Unterhaching einen Parforce-Ritt. Nach all dem Drama beenden die Sechziger den kurzen Haching-Fluch aber schließlich doch aus der Ferne: Die zweitschwächste Heimmannschaft dreht das Spiel gegen die schwächste Auswärtsmannschaft mit zwei Distanztreffern. Der Tabellenletzte aus Unterhaching kann im Derby in der 2. Halbzeit auch die Überzahl nicht nutzen und verliert nach 3 Siegen und einem Remis erstmals wieder gegen die "Löwen". Patrick Glöckner, Trainer TSV 1860 München, echauffiert sich über die Rote Karte für Maximilian Wolfram und freut sich über den tollen Tag: "Das war eine richtige Befreiung, Wahnsinn. Wir verschießen einen Elfmeter, wir haben eine Rote Karte gegen uns. Dann kommen Feuerwerkskörper rein. Das musst du alles abschütteln. Die ersten 20 Minuten waren richtig schlecht. Dann haben wir uns das Glück erarbeitet. Wir hatten dann super Spielzüge dabei. Das hat Spaß gemacht, ein toller Tag. Für Lukas Reich freut mich sein Tor extrem. Das hat er richtig geil gemacht. Das war niemals eine Rote Karte gegen Maximilian Wolfram. Das ist noch nicht mal eine Gelbe Karte. Er gibt ihm einen kleinen Gehfehler mit, nicht mehr." Lukas Reich, TSV 1860 München, hebt den Ball zum 1:1 ins Tor - sein erstes Profitor: "Das hat richtig Spaß gemacht. Die 3 Punkte sind wichtig für den Abstand nach unten. Ich weiß selber nicht genau, wie ich das 1:1 gemacht habe. Ich nehme den Ball an und seh, dass keiner frei ist. Da dachte ich: Hau' einfach drauf. Umso schöner, dass er rein gegangen ist. Es gab einige Rückschläge für uns in dem Spiel. Umso höher ist der Sieg im Derby zu bewerten. Das ist extrem beflügelnd. 2 Heimsiege in Serie gab es noch nicht in dieser Saison." Heiko Herrlich, Trainer SpVgg Unterhaching, holt mit der SpVgg nur 5 Punkte aus 9 Spielen: "Wir hatten nach der Führung keinen Mut mehr und bauen Schritt für Schritt ab. Das ist bitter. Auch in Überzahl kommen wir nicht vors Tor, weil der Mut fehlt. Wir haben die Löwen und das Publikum Schritt für Schritt durch unsere Fehlpässe aufgebaut. Das ist einfach schade. Wir wollten hier für unsere Fans den ersten Auswärtssieg schaffen." Johannes Geis, SpVgg Unterhaching, kennt den Grund für den letzten Tabellenrang: "Wir sind sehr gut in die Partie gekommen. Wir haben einen Elfmeter passiert. Dann sagst du dir eigentlich: wir gehen hier nicht als Verlierer vom Platz. Dann haben wir einfach zu wenig gemacht. Wir müssen klarer vors Tor kommen. Das haben wir die ganze Saison nicht geschafft. Deshalb stehen wir verdient da unten. Aus Respekt vor den anderen Mannschaften müssen wir weiter alles reinwerfen." Michael Köllner, Ex-Trainer von 1860 München und diesmal als MagentaSport-Experte unterwegs, findet deutliche Worte zum spielerischen Niveau und freut sich diebisch über seine Rolle als Haching-Schreck: "Die Konstellation zweitschlechteste Heimmannschaft spielt gegen schlechteste Auswärtsmannschaft hat man gut erkannt im Spiel: Viele Unsicherheiten, viele Ballverluste. Da ist viel Luft nach oben. Wenn du als 1860 ohnehin schon keinen Lauf daheim hast und dann schnell 0:1 zurückliegst, ist das harter Tobak. Die Heimschwäche ist unerklärlich, das Grünwalder Stadion ist eigentlich eine Bastion. Wenn die ersten Spiele flöten gehen, hast du das natürlich irgendwann im Kopf drin. Für mich war Haching immer ein Lieblingsgegner, der Lieblingstrainer von Manni Schwabl war ich eher nicht." Rang ab - der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt zunächst nur 2 Punkte.Nach dem Abpfiff erhitzen sich die Gemüter auf beiden Seiten, mehrere Spieler geraten im Pulk aneinander. Marco Antwerpen, Trainer Osnabrück: "Die Torchancen haben gefehlt. Wir hatten eine Flanke, die am Tor vorbeisegelt, aber in der Box waren wir nicht torgefährlich genug. (...) Wir bekommen früh das Gegentor und dann läufst du dem Rückstand die ganze Zeit hinterher. Das ist nicht angenehm, gegen so eine gute Mannschaft."... über die bevorstehende Pause: "Es tut uns gut, mal ein paar Tage durchzuatmen. Wir haben gesehen, dass wir ganz schön am Limit gewesen sind durch die Aufholjagd. Das kostet schon Körner." Michael Welling, Geschäftsführer Osnabrück, über mögliche Strafen des DFB nach dem Einsatz von Pyrotechnik im vergangenen Heimspiel: "Wir müssen differenzieren. Ich bin überzeugt, dass die DFB-Bestrafungspraxis komplett am Thema vorbeigeht. Es ändert sich ja nichts. Ich habe gelernt: Wenn Dinge nicht zum Ziel führen, muss man andere Wege finden. Das tut der DFB nicht. Das finde ich nicht gut. Genauso hatten wir an dem Tag eine überragende Choreo, wir haben da sehr gut miteinander gearbeitet. In der 2. Halbzeit in der Art und Weise und mit dem Ausmaß Pyrotechnik zu verwenden, fand ich nicht adäquat. Es ist wichtig, dass man allen Beteiligten aufzeigt, was die Konsequenzen des Handelns sind. So sind wir im Dialog mit den Fans und den Sicherheitsträgern. Auch hier ist der DFB gefordert, diese unsinnige Praxis abzuschaffen. Wir sind gefordert, im Dialog mit den Fans Dinge anders zu gestalten." Mitch Kniat, Trainer Bielefeld: "Wir hätten es entspannter machen können, wenn wir das 2. Tor gemacht hätten. In der 1. Halbzeit hatten wir schon ein, zwei Chancen. Wenn du das nicht machst, musst du wenigstens leidenschaftlich verteidigen. Das habe ich von meiner Mannschaft gesehen. Das sehe ich die gesamte Saison. Ich bin zufrieden, der Sieg geht in Ordnung." Matchwinner Stefano Russo, Bielefeld, über den Dart-Jubel nach seinem Siegtreffer: "Wir haben seit Neuestem eine Dartscheibe bei uns auf dem Gelände. Kunze (Lukas) ist ein guter Spieler, sozusagen mein Trainer. Deswegen der Jubel."... über den Derbysieg: "Es fällt viel ab. Wir haben uns viel vorgenommen. Es war ein Kampfspiel. Jeder hat Gas gegeben. Deswegen haben wir einen verdienten Sieg nach Hause gebracht." Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresden 1:1Zum 2. Mal in dieser Saison ist das Stadion an der Hafenstraße ausverkauft, die Mannschaften auf dem Rasen liefern sich passend dazu einen harten Kampf. Im direkten Duell der beiden Traditionsmannschaften ist das 1:1 saisonübergreifend das 4. Remis in Folge. Essen bleibt im 7. Heimspiel in Folge ungeschlagen und baut den Vorsprung auf die Abstiegsränge vorerst um 4 Punkte aus. An der Tabellenspitze kann Dresden den gestrigen Ausrutscher von Verfolger Saarbrücken (0:2 gegen Stuttgart II) nicht vollends ausnutzen, baut den Vorsprung akut auf 3 Punkte aus.Beide Fanlager beeindrucken vor der Partie mit Choreografien an der ausverkauften Hafenstraße. Essens Trainer Uwe Koschinat über das Remis, obwohl man wegen guter Chancen auch hätte gewinnen können: "Wir hätten aber auch verlieren können. Es gibt Statistiken, die sprechen eine andere Sprache als eine Überlegenheit von uns. Da müssen wir schon die Kirche im Dorf lassen. Wir haben wieder in Bezug auf die Einstellung, auf die Umsetzung vieler taktischer Dinge hervorragend gespielt. Wir haben sehr männlich agiert, sehr geradlinig. Es war leistungsgerecht und absolut okay." Ahmet Arslan, Essener Torschütze: "Ich bin nicht unzufrieden, aber ich spiele Fußball, um Spiele zu gewinnen. Wenn ich dann schon führe und ich weiß, es ist eigentlich schwierig gegen uns Tore zu erzielen, dann ärgere ich mich schon ein bisschen. Aber so wie wir in der Rückrunde spielen, ist es trotzdem auch wieder ein Schritt nach vorne." Thomas Stamm, Trainer Dresden: "Wenn man die Chancen nimmt, ist es verdient für beide Seiten. Von beiden Mannschaften war es ein sehr guter Auftritt. Wir haben in Summe ein gutes, intensives Drittligaspiel gesehen."... über den Punktgewinn im Aufstiegskampf: "Letzten Mittwoch haben wir einen Punkt gewonnen auf die unten dran und jetzt wieder. Es ist müßig. Jede Woche bekomme ich die gleiche Frage und richtig spannend wird sie erst am letzten oder zweitletzten Spieltag. Solange wir vorne mit dran sind, ist alles möglich. Wir sind seit ein paar Spielen ungeschlagen. Das gibt dir am Ende auch Mut. Das Ergebnis ist nicht entscheidend, sondern die Art und Weise und da bin ich in Summe zufrieden, weil es in eine gute Richtung geht." SC Verl - FC Ingolstadt 1:4Grippegeschwächter Kader, 2 Niederlagen aus der englischen Woche im Gepäck und nach 8 Minuten per Elfmeter mit 0:1 zurück. Als in Verl alles gegen Ingolstadt spricht, schwingt sich der FCI zu einem Kraftakt beim Spitzenteam auf. Beim 4:1-Sieg der Ingolstädter trifft Sebastian Grönning zum 16. Mal in dieser Saison.Sabrina Wittmann, Trainerin FC Ingolstadt, freut sich über das Ende der Negativserie: "Das war beeindruckend, wie wir Verl im Pressing niedergekämpft haben. Das war kein Leckerbissen von uns, aber eine sehr geschlossene Leistung. Es war klar, dass wir viel aufhalten müssen. Umso toller fühlt sich das 4:1 hier an." Simon Lorenz, FC Ingolstadt, trifft in seinem 100. Drittligaspiel zum 1:1 beim Sieg gegen Verl: "Es war ein bisschen Druck bei uns drauf. Wir sind nun alle erleichtert. Wir haben die letzten Wochen ein paar leichte Fehler gemacht. Wir waren gegen Verl beharrlich und haben gegen den Ball gut gearbeitet. Nach dem frühen Rückstand sind wir schnell zurückgekommen. Das war entscheidend." Dietmar Beiersdorfer, Geschäftsführer Sport FC Ingolstadt, spricht vor dem Spiel in Verl über die schwache Phase des FCI: "Auch ich habe länger etwas zur Mannschaft gesagt. Wir müssen das zusammen schaffen und uns den Rücken decken. Wir dürfen diese Saison nach der schlechten Phase zuletzt nicht wie im Vorjahr abreißen lassen. Wenn man sich runterziehen lässt, ist es schwieriger eine gute Leistung zu zeigen. Die richtige Mischung müssen wir wieder finden. Zuletzt hatten wir 4 Nachwuchsspieler aus unserem NLZ auf dem Platz. Das ist grundsätzlich gut. Aber an der ein oder anderen Ecke fehlt dann die Erfahrung." Alexander Ende, Trainer SC Verl, geht auf sein Team ein und ärgert sich: "Wir sind gut reingekommen und in Führung gegangen. Auf die Standardsituationen der Ingolstädter sind wir eingegangen, trotzdem ist so das 1:1 gefallen. Philipp Schulz wollte, dass die 1. Reihe bei Standards diesmal tiefer steht. Ich war nicht so überzeugt davon und bin trotzdem drauf eingegangen. Die Jungs müssen sich wohl fühlen. In diesem Fall ist das schief gegangen. Im Verteidigen haben wir Lehrgeld gezahlt." Hannover 96 II - SV Wehen Wiesbaden 3:2Wenn es für Hannover 96 II nur immer gegen Wiesbaden gehen würde: Nach dem 5:1 im Hinspiel gewinnt H96 II gegen den SV Wehen Wiesbaden erneut. Diesmal fällt Wiesbaden innerhalb von 10 Minuten nach der Pause auseinander, kassiert 3 Gegentore in dieser Phase und verabschiedet sich final aus dem Kreis der Aufstiegskandidaten. Hannover 96 II übersteht eine dramatische Schlussphase und sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf.Nils Döring, Trainer SV Wehen Wiesbaden, ärgert sich über die 15 Minuten nach der Pause: "Die Niederlage Die 15 Minuten nach der Pause waren das i-Tüpfelchen der Saison. Wir müssen unsere Leistung erstmal stabilisieren." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cys0VGsxRHFnWTF0QnBqQnFyZmFCa2NMU3hOTUs2T2ZJU2liZUFRVk1SRT0=Sascha Mockenhaupt, Kapitän SV Wehen Wiesbaden, hakt den Aufstieg für den SVWW ab: "Das war ein absolutes Drecksspiel. Dann schlafen wir elf Minuten bei 2 Standardgegentoren. Das sind die entscheidenden Szenen in einem Spiel, wo wenig Fußball ist. Hinter den Aufstieg müssen wir einen Haken machen. Wir wollten oben mitspielen. Dafür sind wir aber zu inkonstant. Den Zahn haben wir uns selbst gezogen." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OGx0cDJEYUVhd25rUWVWUXQ5dHpTQmY1MkFWMkc3aTE0Q2hSMENuK2tNZz0=Daniel Stendel, Trainer Hannover 96 II, kann sich auch nach der 3:0-Führung nicht entspannen: "Wir waren dran mit dem Dreier nach dieser Woche. Dass es am Ende nochmal so spannend war, das war nicht gut fürs Herz. Wir brauchten das Erfolgserlebnis. Mit dem Tor zum 1:0 hat sich etwas bei uns gelöst." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=STJROVpjNmhDRFV3ZVh5RHJKUGk3QjV6NWpoVWR1Q2JIV2pjaFBLUVJWYz0=Borussia Dortmund II - Viktoria Köln 1:1Erlösung für den BVB II: mit dem Ausgleich gegen Viktoria Köln beendet die Torflaute nach 5 Spielen in einem Heimspiel. 3. Das Remis gegen Viktoria Köln lässt die Borussen trotzdem sorgenvoll auf die Abstiegsränge blicken. Patrick Göbel macht sein 300. Drittligaspiel (Rang 9 in der ewigen Rangliste). Für Viktoria Köln ist die Punkteteilung zu wenig, um Druck gen Aufstiegsränge zu entfachen.Jan Zimmermann, Trainer Borussia Dortmund II, sieht sein Team in einer schwierigen Lage: "Für meine junge Mannschaft ist der Punkt eine Menge wert. Wir haben uns vor dem Rückstand nicht zurückwerfen lassen. Wenn du gegen Viktoria zurückliegst, kann das auch böse ausgehen. Wir sind in einer schwierigen Phase. Das merkt man. Wir haben uns mit dem Punkt in die Pause gekämpft. Unsere Offensivreihe hat nicht das ausgestrahlt, was ich mir gewünscht habe. Wir haben zu wenig kreiert. Patrick Göbel kann den jungen Spielern viel mitgeben. Wer 300 Drittligaspiele macht, hat hart gearbeitet." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MWhrcHVuMEJNTHdqRVZyYlZqS3REaVJ4OEUvenFaSms1Vzh4dFhWbDBFRT0=Patrick Göbel, Borussia Dortmund II, rückt mit seinem 300. Einsatz auf Rang 9 der ewigen Rangliste in der 3. Liga: "Ich bin ein guter Arbeiter. Hätte ich das nicht gekonnt, hätte ich nicht so viele Spiele in der 3. Liga bestritten. Ich fühle mich gut und will helfen, dass wir in der Liga bleiben. Dann geht es nächste Saison in der 3. Liga weiter. Da habe ich Bock drauf. Ich habe viele Jahre Abstiegskampf mit Zwickau und Uerdingen mitgemacht. Wir müssen positiv bleiben. Wir haben viel fußballerisches Potenzial. Das müssen wir rauskitzeln."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YUN0akM4VE1aSW1OUmhZdTVYOTBCd0xqdVoxWkRjUGJJMnFUYTZLcTlwWT0=Olaf Janßen, Trainer Viktoria Köln, drückt trotz der Enttäuschung weiter auf die Tube: "Wir können noch ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlen. Wir hatten leider einen katastrophalen Fehlpass im Mittelfeld, der zum Gegentor beim 1:1 führt. Das war schon bitter in den letzten Wochen im Hinblick auf die Punktausbeute. Das fühlt sich an wie eine Niederlage. 9 Spiele, 27 Punkte sind nun das Ziel. 