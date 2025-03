Der führende Wasserversorger glänzt mit beeindruckender Wertentwicklung, ambitionierten Infrastrukturinvestitionen und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit trotz Marktvolatilität.

American Water Works erweist sich als widerstandsfähige defensive Aktie in einem von erheblichen Schwankungen geprägten Marktumfeld. Die Aktie verzeichnete am Freitag einen Schlusskurs von 132,60 € und liegt damit mehr als 23% über ihrem 52-Wochen-Tief vom April 2024. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung über die letzten 12 Monate mit einem Anstieg von fast 22%, während der Kurs seit Jahresbeginn um knapp 10% zulegte.

Während eines kürzlichen Markteinbruchs haben defensive Aktien wie Versorgungsunternehmen verstärkte Investitionen von institutionellen Geldmanagern angezogen. American Water Works sticht dabei besonders hervor, da die Aktie seit dem Bericht zum vierten Quartal deutlich zulegte, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum nachgab. Der Kurs überstieg seinen 50-Tage-Durchschnitt um 7,48% und näherte sich einem wichtigen technischen Kaufpunkt. Kennzahlen wie ein hervorragendes Akkumulations-/Distributions-Rating und ein Aufwärts-/Abwärts-Volumen-Verhältnis von 1,4 spiegeln die starke Nachfrage wider. Zudem zeigt die relative Stärkenlinie, dass die Aktie den breiten Markt übertrifft.

Finanzielle Höhepunkte und strategische Investitionen

Im vierten Quartal meldete American Water Works einen Umsatzanstieg von 16% auf 1,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie stieg um 39% auf 1,22 Dollar. Das Unternehmen kündigte außerdem ein Dividendenwachstum von 8,1% für das Jahr an, was die robuste Finanzlage und das Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre unterstreicht.

Für die Zukunft plant American Water Works Investitionen zwischen 34 und 38 Milliarden Dollar über die nächsten zehn Jahre. Diese Investitionen zielen darauf ab, die Infrastruktur zu verbessern, die Systemresilienz zu stärken und regulierte Übernahmen zu unterstützen. Das Unternehmen legt dabei besonderen Wert auf nachhaltige Praktiken mit Fokus auf Sicherheit, Erschwinglichkeit, Kundenservice, Umweltschutz und Stärkung der Gemeinschaft.

ESG-Engagement und regulatorische Herausforderungen

American Water Works wurde für seine Bemühungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) anerkannt. 2024 belegte das Unternehmen den ersten Platz in der Versorgungsbranche auf der Forbes-Liste der besten großen Arbeitgeber Amerikas. Zudem wurde es in die Top 10% der gerechtesten Unternehmen Amerikas von JUST Capital und CNBC aufgenommen, was sein Engagement für gesellschaftliche Verantwortung hervorhebt.

Die Wasserversorgungsbranche steht vor regulatorischen Herausforderungen, insbesondere dem Mandat der US-Umweltschutzbehörde (EPA), alle Wasserleitungen aus Blei bis 2037 zu entfernen. Die American Water Works Association hat Bedenken hinsichtlich der finanziellen und betrieblichen Auswirkungen dieser Anforderung geäußert, besonders in Bezug auf den Austausch von Leitungen auf Privatgrundstücken. Diese Diskussionen unterstreichen das komplexe regulatorische Umfeld, in dem American Water Works tätig ist, während das Unternehmen mit einem RSI-Wert von 30,0 derzeit an der Schwelle zum überverkauften Bereich steht.

